Vigilance forte houle dès 20 heures pour le Sud, le Sud-Est et l'Est de La Réunion

Météo France a émis un bulletin de vigilance forte houle valable à compter de 20 heures ce mardi.



La houle d'Est-Sud-Est est déjà présente sur le littoral réunionnais et voisine de 3m. Au cours des prochaines heures, cette houle s'amplifie pour atteindre 3m50 en soirée et 4m Mercredi. Les zones concernées sont les zones Sud, Sud-Est et Est.



Les hauteurs de vagues indiquées sont des valeurs moyennes, les vagues les plus hautes pouvant atteindre deux fois ces valeurs.



Ce bulletin sera réactualisée Mercredi 17 Janvier 2018 vers 8h locales