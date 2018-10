Vigilance forte houle dès 16h dans l'Ouest et le Sud, des vagues de 5 mètres attendues

Un train de houle australe de Sud-Ouest aborde les littoraux Sud-Ouest et Sud, entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel, indique Météo France.



Cette houle s'amplifie graduellement au cours de la journée pour dépasser 4m en hauteur moyenne en fin d'après-midi et présente son pic cette nuit.



D'une période d'environ 12 à 14 secondes, son pouvoir destructeur reste limité mais le pic de houle est en phase avec la marée haute de 80cm, ce qui donnera des vagues proches de 5m notamment vers Saint Louis.



Ce train de houle s'amortit progressivement durant la journée de mercredi.