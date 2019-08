Vigilance forte houle: Les vagues les plus hautes de 9 à 10 mètres

Bulletin valide du dimanche 18 août à 16h locale à lundi 19 août à 22h.

Un train de houle de Sud-Sud-Ouest arrive au cours de l'après-midi de dimanche et déferle sur les côtes réunionnaises, de la pointe des aigrettes à la pointe de la table en passant par Saint-Pierre.



Un pic de 4,5 à 5m est prévu dans la nuit de dimanche à lundi et les vagues les plus hautes pourront atteindre les 9 à 10m.



Les impacts de la houle à la côte seront accentués par la marée haute, prévue également en milieu de nuit de dimanche à lundi. Un risque de submersion sur les régions les plus exposées est à prévoir ainsi que de forts courants au niveau des passes et un remplissage important des lagons. La plus grande prudence est donc recommandée sur le littoral.



Cet épisode de houle australe s'atténue progressivement dans la nuit de lundi à mardi en passant sous les 4m.



Cette vigilance sera réactualisée lundi matin à 8h locales.