A la Une . Vigilance forte houle : Le pic attendu dans la nuit de vendredi à samedi

Une houle de secteur Sud-Sud-Ouest actuellement de l'ordre de 3 m va s'amplifier rapidement en journée du vendredi 12 juillet, indique Météo France qui émet un bulletin de vigilance valable à compter de vendredi 15h.



Cette houle voisine de 3m vendredi matin, s'amplifie rapidement pour dépasser 4m dès le milieu d'après-midi et atteindre 5m à 5.5m en soirée.



Le pic est attendu dans la nuit de vendredi à samedi avec une hauteur maximale comprise entre 5m et 5.5m.



Les vagues les plus hautes pourront atteindre 11m au déferlement.



Ce train de houle est caractérisé par le déferlement de vagues puissantes, entrainant la submersion des plages. Il va favoriser de forts courants côtiers, le remplissage des lagons avec également de forts courants notamment dans les passes.



En terme d'impacts à la côte, cet épisode est semblable à celui aout 2011. Les zones concernées vont de la pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre.



Cette houle décroit dans l'après-midi du samedi 13 juillet avant l'arrivée d'une prochaine houle dimanche en soirée.



Plusieurs communes ont pris des arrêtés concernant l'accès à leur littoral.



À Saint-Paul, en raison de la prévision de forte houle émise par Météo France (au cours de la nuit de vendredi à samedi), avec risque de submersion marine, la circulation piétonne est interdite par arrêté municipal sur la frange du littoral comprise entre la base ULM de Cambaie et la pointe de la Ravine de Trois-Bassins. Par ailleurs, un dispositif de sécurisation sera déployé au niveau du débarcadère sur le front de mer à Saint-Paul et à Saint-Gilles, au niveau de la digue. Le dispositif sera maintenu jusqu’à la levée de la vigilance forte houle activée par Météo France.



À Saint-Pierre, l'ensemble du littoral de la commune de Saint-Pierre sera, par arrêté municipal, interdit d'accès aux piétons ce vendredi 12 juillet 2019 à compter de 18h00. Le stationnement sera quant à lui interdit à partir de 6h00 ce même vendredi 12 juillet

sur :

• le front de mer de Grands-Bois (avenue Daniel Ramin)

• le front de mer de Terre-Sainte (rue Amiral Lacaze)

• le boulevard Hubert Delisle (depuis Le Patio jusqu'à la rue Luc Lorion)

D'autres mesures seront éventuellement prises ultérieurement en fonction de l'évolution de la situation.



Au Port, un arrêté d’interdiction qu’elle vient de publier au regard des prévisions météorologiques. Ce jeudi 11 juillet à partir de 16H, les activités nautiques dans la bande des 300 mètres et la circulation piétonne sur les plages, les digues et les zones à proximité immédiate des rivières ainsi que des canaux communaux de la commune du Port sont interdits. Toute infraction à l'arrêté en vigueur pourra faire l’objet d’un constat et d’être sanctionnée par la police municipale. L'arrêté municipal sera levé à la fin de l'épisode de forte houle.



Le Maire de L'Étang-Salé a décidé, par arrêté municipal, de réglementer l’accès au littoral de la Commune de L'Étang-Salé. Considérant qu'il y a lieu de prendre les mesures de prévention et de protection afin d'assurer la sécurité de la population, à compter du VENDREDI 12 JUILLET à 12h00, jusqu'au DIMANCHE 14 JUILLET 2019 à 6h00, toutes promenades et activités sur la bordure littorale de la Commune de L'Étang-Salé sont strictement interdites. Toute activité pouvant mettre en danger des usagers est strictement interdite sur la plage de L'Étang-Salé et ses abords. Toute baignade ou activité nautique est strictement interdite même dans la zone de baignade surveillée. Les propriétaires et détenteurs ou responsables se trouvant dans le mouillage du Bassin Pirogue ont obligation de prendre les mesures nécessaires afin de mettre à l'abri ou de protéger leurs embarcations.



Tout arrêt et stationnement sont strictement interdits sur les voies bordant le littoral :

- Rue Gabin DAMBREVILLE,

- Le Pas du Roy,

- Rue Motais de Narbonne,

- Rue des Capucins, sur une distance pouvant mettre en péril leurs véhicules.





