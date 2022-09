Vigilance forte houle : Interdiction d'accès au littoral

Météo France déclenche ce jeudi 1er septembre 2022 à 17h l'état de vigilance forte houle. A compter de cette heure, l'accès au littoral saint-pierrois est interdit sur l'ensemble du territoire de la commune. Les accès aux jetées sont également interdits. Les conditions de circulation et de stationnement peuvent être modifiées en fonction des circonstances par la mise en place de déviations ou d'interdictions.



Toute contravention au présent arrêté sera constatée et sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur.



Dès l'annonce par Météo France de la fin de l'état de vigilance forte houle, l'ensemble de ces interdictions seront levées.