Météo Vigilance fort houle dans l'ouest et le sud à partir de 20h

Le sud et l'ouest sont en vigilance forte houle à partir de 20h ce mardi. Des vagues de huit mètres sont attendues dans la nuit de mardi à mercredi. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 7 Juillet 2020 à 16:42

Le train de houle australe de Sud-Ouest arrivé sur nos côtes cet après-midi s'amplifie rapidement. Elle atteint une hauteur de 4 m à 4,5 m en cours de nuit de mardi à mercredi. Le maximum sera atteint en milieu de journée de Mercredi avec hauteurs approchant les 5 m sur les zones les plus exposées.



La période de cette houle est élevée, 18 s. Les vagues les plus hautes pourront atteindre 8 à 10 m au déferlement au rivage. La houle s'amortit temporairement entre 3 m et 3,5 m jeudi matin.



Un nouveau train de houle de Sud-Sud-Ouest est attendu en fin d'après-midi de jeudi 9 juillet, avec un pic attendu en seconde partie de nuit de jeudi à vendredi probablement entre 4,5 m et 5 m de hauteur. Il s'amortit ensuite rapidement vendredi après-midi.



