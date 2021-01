Météo Vigilance crues dans l'Est

Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 12 Janvier 2021 à 16:00 | Lu 502 fois

Situation hydrologique générale :



Les précipitations affectent également le secteur Nord de l'île, et les cours d'eau réagissent aux cumuls enregistrés ces dernières heures, notamment La rivière Sainte-Suzanne et la Grande rivière Saint-Jean.



Augmentation de la vigilance en JAUNE : rivière Saint Jean.



Maintien de la vigilance en JAUNE : rivière Sainte Suzanne, rivière des Roches, rivière des Marsouins.



Au regard des prévisions météorologiques, de nouvelles montées d'eau risquent de se produire sur les bassins versants du Est, secteur bien arrosé depuis plusieurs heures. Compte tenu du passage en vigilance fortes pluies sur les secteurs Ouest et Sud, il est possible que les cours d'eau de ces secteurs enregistrent des hausses de niveaux d'eau durant la nuit.



La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ENSEMBLE DES COURS D'EAU de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers.





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur