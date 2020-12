A la Une . Vigilance crues aux rivières des Marsouins et des Roches

L'état maximum de vigilance a été atteint sur deux bassins versants de l'Est suite aux dernière pluies, la plus grande prudence est recommandée. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 10:23 | Lu 286 fois

Un régime d'averses a perduré durant la nuit sur l'Est de l'île, engendrant des cumuls de précipitations conséquents sur la rivière des Roches et la rivière des Marsouins.



Augmentation de la vigilance en JAUNE : rivière des Roches, rivière des Marsouins.



Compte tenu de l'état de saturation des sols, ces bassins versants resteront sensibles et réactifs aux potentielles pluies à venir.

La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ENSEMBLE DES COURS D'EAU de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers.





