Société Vigilance crues: La ravine Saint-Gilles, le Nord et l’Est concernés Les précipitations qui continuent d'affecter plus particulièrement les secteurs Est et Nord de l'île, arrosent également la cote Ouest.

Les cours d'eau de ce secteur, qui présentent maintenant des sols passablement arrosés, enregistrent des hausses du niveau d'eau modérés notamment la ravine Saint-Gilles.



Augmentation de la vigilance en jaune : ravine Saint Gilles.



Maintien de la vigilance en jaune : rivière Saint Denis, rivière des Pluies, rivière Sainte Suzanne, rivière Saint Jean, rivière des Roches, rivière des Marsouins.



Levée de vigilance : rivière Langevin.



La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l’ensemble des cours d’eau de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers



En ce qui concerne la vigilance fortes pluies, pas d'amélioration à attendre, le temps pluvieux avec par moment de l'orage se maintient toute la journée. Quelques courtes accalmies apportent de brefs instants de répit dans cette journée pluvieuse, notamment à l'Ouest et au Sud-Ouest.



Les régions du Nord, de l'Est et du Sud-Est ainsi que le relief en général, sont plus particulièrement exposés à ce mauvais temps. Ces averses localement bien marquées et de fortes intensités peuvent donner des cumuls importants, et ce sur des sols déjà bien arrosés.



Sur le littoral Ouest et le Sud-Ouest les pluies sont moins marquées.

