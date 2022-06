Vigilance Vagues-Submersion

La CIVIS vous informe : de grosses vagues de 4 à 6 mètres devraient approcher une grande partie de la côte nord-ouest à sud-est mardi soir. Un point culminant est attendu mercredi matin. Des submersions et des débordements sont attendus le long de la côte, de forts courants dans les passes et les lagons sont attendus lors du déchaînement de cette houle.

Nous devons redoubler de prudence lors de cet événement de houle inhabituel, qui devrait avoir de graves impacts sur le littoral : de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par le secteur concerné de Saint-Pierre.



La CIVIS recommande la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité.