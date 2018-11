VigilanS: Un dispositif pour réduire la mortalité par suicide

Passer un coup de fil, envoyer une carte postale, laisser un numéro de téléphone… Ces petits gestes peuvent paraître anodins, mais ils font du bien. Et permettent surtout de maintenir un lien, ce qui peut s'avérer salvateur face à une personne en détresse. C'est pourquoi le programme VigilanS s'appuie sur ces méthodes de communication pour poursuivre l'échange avec des patients ayant fait une tentative de suicide, à leur sortie d'hospitalisation. Développé par le professeur Guillaume Vava au CHRU de Lille, l'outil sera déployé à La Réunion dès la semaine prochaine.



"C’est une veille, c’est à dire qu’on reste dans l’inquiétude après la sortie de l'hôpital", détaille le concepteur lors d'une conférence de presse donnée ce mercredi. Car les "suicidants" sont plus susceptibles de passer une nouvelle fois à l’acte. "40% risquent de connaître une nouvelle tentative au cours de leur vie", estime-t-il.



Cette prise de contact, réalisée avec l'accord du patient, s'effectue sur une durée de six mois."L''idée est d’être pro-actif sans être intrusif", souligne le médecin. Si le patient n'accepte pas de recevoir des appels ou des cartes postales, il se verra tout de même remettre une "carte ressource" avec le numéro de VigilanS (gratuit) à appeler en cas de besoin. Le patient peut aussi choisir de se tourner vers l'association SOS solitude, pour une écoute téléphonique attentive.



Près de 90 décès par suicide à La Réunion chaque année



Autre a spect positif du dispositif Vigilans : la coordination des différents acteurs du soin et de l'accompagnement. "Tout élément, même négatif, fera l'objet d'une transmission". Le système apparaît ainsi comme un véritable "un filet qui se pose sur le système de santé et qui rattrape où il y a des trous" .



En métropole, le programme a fait ses preuves, avec l’observation d’une réelle baisse de la réitération du passage à l’acte suicidaire. ​ Les spécialistes espèrent bien voir des résultats aussi concluants sur notre île, où l'observatoire régional de la santé dénombre 1200 personnes hospitalisées pour tentative de suicide (62%, 38% d'hommes). Des chiffres certainement sous-estimés en raison de diagnostics parfois imprécis, note le Pr Gokalsing. Pilote du dispositif sur notre île, le psychologue évoque plutôt entre 4 à 5 tentatives par jour. "Près de 90 décès sont constatés chaque année", précise-t-il. 83% sont des hommes âgés de 15 à 30.



"Le suicide est contagieux"