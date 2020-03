Vigicrue: La Rivière des Roches et la Rivière des Marsouins en vigilance jaune

Les précipitations survenues en fin de nuit entrainent une élévation des niveaux d'eau sur le secteur Est, notamment sur les bassins versants des rivières des Marsouins et des Roches.



Augmentation de la vigilance en JAUNE : rivière des Roches, rivière des Marsouins.

Au regard des prévisions météorologiques, ces bassins versants resteront sensibles et réactifs aux pluies à venir et des



montées d'eau pourraient se produire sur les bassins versants du secteur Sud.



La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ENSEMBLE DES COURS D'EAU de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers.