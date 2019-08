Vif succès pour le Volley Run Tour !

Quatre jours de compétition de Beach Volley avaient lieu sur le littoral Saint-Paulois. Organisées par Volley Run Tour, ces rencontres sportives se sont déroulées du 8 au 11 août. À l’issu de ces compétitions Robin Riblet, Tom Riblet et Dimitri Walgenwitz ont remporté l’Open international Onix Spot de beach volley. Du côté des filles, Thaïs Tomietto, léa Foncarnier et Émilie Guérin se sont illustrées lors du 3×3. (Photo de Une : Jhonny Thiaw Woaye).Quatre jours de compétition, 6 000 euros à décrocher pour les meilleur(e)s, plus de 600 joueurs et joueuses prêts à en découdre les pieds dans le sable… Nul doute que l’Open international Onix Sport a été un vif succès !3×3 mixte : Natacha Taristas, Maxime Guermeur, Raphaël GuermeurVendredi :2×2 mixte : Sophie Payet et Eliot Coulet3×3 Hommes : Robin Riblet, Tom Riblet et Dimitri Walgenwitz3×3 Femmes : Natache Taristas, Alice Payet et Maé DahhaouiIlon, Fabianny Aubelle, Thomas Arzac, Hogo RateladeOIOS 3X3 Masculin : Robin Riblet, Tom Riblet et Dimitri WalgenwitzPour découvrir les photos, rendez-vous sur la page Facebook de l’organisateur Volley Run Tour