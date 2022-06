Vif succès pour la distribution de kits raticides

Ce mercredi 15 juin, de nombreux Saint-Leusiens ont fait le déplacement à l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes pour récupérer leur kit de dératisation et bénéficier des bons conseils de la FDGDON, organisme qui lutte toute l’année contre la leptospirose.

Suite à la recrudescence de cas de leptospirose à La Réunion et sur la commune, la Municipalité a décidé d’agir pour protéger la population et nos agriculteurs qui font face à une prolifération de rats dans les cultures.



Grâce à un partenariat avec la FDGDON, la Ville de Saint-Leu a ainsi proposé gratuitement aux habitants des kits afin de dératiser leur cour en toute sécurité. Quelles précautions prendre pour manipuler les produits ? Où disposer le produit raticide? Des techniciens de FDGDON étaient mobilisés durant toute la journée de mercredi pour prodiguer de précieux conseils aux Saint-Leusiens.

Cette journée de distribution et de sensibilisation a rencontré un vif succès. La quasi-totalité des kits a été attribuée en une seule journée.