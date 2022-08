Vif succès pour la 5ème édition de la Boucle parapente à Grande Fontaine

À l’heure où certains sont encore dans leur lit pour la grasse matinée, d’autres étaient déjà dans les starting-blocks. Ici, à Grande Fontaine, où a été donné le départ de la 5ème édition de la boucle parapente à 6h30 tapante ce dimanche 21 août ! En présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de Jean Claude PRIANON, président de la ligue réunionnaise d’athlétisme, et de Pierrot HOARAU, président du club “La Team Léla” et organisateur de la course, les 900 coureurs ont relevé le challenge ! 23 km et plus de 1100 m de dénivelés et une randonnée de 10km et 400m de dénivelés dans les hauts du territoire. Venus des quatre coins de l’île, mais aussi de l’hexagone, les coureurs ont pu découvrir “cette course, certes assez difficile, mais qui fait découvrir des lieux magnifiques et historiques du territoire dont le chemin pavé tricentenaire”, précise le maire de la commune. Terre active et sportive, la Ville de Saint-Paul félicite tous les nombreux challengers !