Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Vif succès pour la 13ème édition de Jour de Sport Santé ! C’est parti pour la 13ème édition de Jour de Sport Santé sur le front de mer de Saint-Paul de 9h30 à 17h ce dimanche 28 août ! En présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, des élu(s) ainsi que de la présidente de l’OMSEP (l’Office Municipal des Sports et de l’éducation Populaire), Catherine PAOLI, cette 13eme édition s’est ouverte au public ce dimanche matin sous un beau soleil.





VTT, escalade, plongée, apnée, tir à l’arc, rollers, danse, karaté, judo, Krav Maga… il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges ce dimanche sur le front de mer de Saint-Paul ! Jusqu’à 17h, le public -amateur ou confirmé- à pu s’essayer aux nombreuses disciplines sportives représentées et concentrées, pour cette occasion, en un seul et même lieu !

" Je suis très heureux que cette manifestation soit relancée cette année. Elle permet aux parents et aux enfants de découvrir plusieurs disciplines sportives différentes. Près de 60 associations du territoire sont présentes pour promouvoir leur sport", explique le premier magistrat qui encourage la pratique d'une activité sportive dès le plus jeune âge. Labellisée Ville Active et Sportive, notre commune compte plus 21 000 habitants qui détiennent une licence de sport ! C'est dire si "Saint-Paul est une ville sportive du battant des lames au somment des montagnes."





