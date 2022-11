Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Vif succès pour “Zot forum” sur la place du marché forain Direction le Front de mer de Saint-Paul, la place du marché forain où la première édition de Zot Forum s’est déroulée ce mercredi 30 novembre. Un forum où plus 70 partenaires institutionnels, privés et associatifs étaient présents pour rencontrer la jeunesse saint-pauloise et répondre à leurs questions ! Tour d’horizon.



Pour une économie plus sociale

Sur place, plus de 70 partenaires spécialisés dans le domaine de l’éducation, l’insertion, la formation, la prévention santé, le numérique, la vie quotidienne, les transports, la mobilité, les loisirs, l’accès aux droits, l’expression, l’engagement… ont répondu présents. Dans un même temps, le mois de novembre est placé sous le thème de l’Economie Sociale et Solidaire. L’occasion de mettre en lumière, dans “Zot Forum”, les outils innovants mis en place par la Ville, mais aussi de présenter les initiatives solidaires qui ne manquent pas. Les leitmotivs sont l’accompagnement des porteurs de projet mais aussi l’information et la sensibilisation à la formation et à l’emploi. Dans un contexte socio-économique tendu, il est indispensable de véhiculer des valeurs bienveillantes qui reposent sur la solidarité, le partage, la cohésion sociale, l’équité, l’utilité sociale et collective, le développement durable… Tel est l’âme de ce premier Zot Forum. Pour une économie davantage tournée vers le social. Pour cela, il est crucial de renforcer les liens déjà bien étroits avec nos partenaires institutionnels, valoriser nos ACI (ateliers et chantiers d’insertion). Depuis le début du mandat, ce sont 20 ACI qui ont déjà été créées, générant ainsi 200 emplois. “Aujourd’hui, avec Zot Forum, nous souhaitons rendre visible l’action de tous les acteurs engagés sur le terrain pour la relance de l’emploi sur notre territoire et mettre en lumière les actions menées en direction de la jeunesse. Notre objectif : faire de Saint-Paul une Ville pilote pour la jeunesse et une ville accompagnatrice des initiatives locales en soutenant l’économie sociale et solidaire ainsi que le tissu associatif”, termine Suzelle BOUCHER.

Une journée d’animations

C'est en présence d'Evelyne CORBIÈRE, conseillère régionale, déléguée à la lutte contre les discriminations, d'Aurélien CENTON, conseiller départemental, de Suzelle BOUCHER, 1ère adjointe déléguée à la culture, de Denise DELAVANNE, Vice-présidente du TCO et déléguée à la politique de la ville et à la cohésion sociale, des élu(e)s de la Ville, d'Anthony BRIE, directeur de Pôle Emploi Saint-Paul et de Frédéric ANNETTE, Président de la CRESS que s'est déroulée l'inauguration de "Zot Forum" qui combine le premier forum de la jeunesse et la Journée de l'Economie Sociale et Solidaire. Après un hommage à Calixte HAMILCARO, référent CEJ (Contrat d'engagement jeune) depuis près de 25 ans à la MIO décédé dans un tragique accident de la route, la première adjointe, Suzelle BOUCHER a tenu à remercier les partenaires institutionnels et privés présents, mais également les associations, les coopératives ou encore les entreprises d'insertion ou d'utilité sociale sans qui, il n'y aurait pas ce forum. "L'organisation de Zot Forum répond spécifiquement aux orientations de notre mandature : faire de Saint-Paul, une ville pilote pour la Jeunesse", souligne la première adjointe déléguée à la culture avant d'insister sur l'importance de l'engagement des jeunes pour les rendre acteurs de la politique jeunesse. Création d'une instance pour les 11-26 ans, du dispositif Vac'ado pour les 11-17 ans, concertation liée au programme de renouvellement urbain où les enfants devaient repenser la ville de demain… À Saint-Paul, la jeunesse à voix au chapitre. Côté insertion, la Ville accompagne les jeunes dans les quartiers de chaque bassin de vie : du décrochage scolaire, en passant par l'école de la deuxième chance ou le RSMAR… la Commune soutient et "soutiendra toutes les actions qui permettent de favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des jeunes", rappelle Suzelle BOUCHER.





