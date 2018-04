Vif intérêt des entreprises pour la commande publique !

Du côté du TCO, la réussite du Salon des professionnels et des savoir-faire organisé l’année dernière a été soulignée. Guy St Alme, vice président du TCO, a rappelé l’importance de l’organisation de ces rencontres pour les entreprises et des collectivités.Ces temps d’échanges permettent en effet de créer des liens, de répondre aux différentes questions et de travailler notamment sur l’ancrage de la commande publique. Plus de 73 entreprises ont participé à ce salon.Armand Mouniata, Adjoint au maire du Port, a souligné l’importance pour les collectivités d’être des facilitateurs en amont pour que les entreprises puissent répondre aux marchés dans de bonnes conditions. « Il faut faciliter l’accès aux entreprises, surtout pour celles qui n’ont pas l’habitude de répondre aux marchés. Souvent le mot fait peur, il faut séduire. Il faut que l’appel d’offres devienne sexy ».Pour M. Vienne, président de l’association SBA, « le bon achat c’est pas un acte technique, c’est un acte de cœur. Si l’approche est froide, quelle que soit la réglementation, il y aura de l’incompréhension. De même, la dématérialisation, c’est bon pour nous mais il faut qu’on nous accompagne ».Mme Ericka Bareigts, Députée de La Réunion, a quant à elle félicité les organisateurs pour cette « belle rencontre et ces échanges fructueux sur ce sujet éminemment politique qu’est la commande publique ». Elle a ajouté que la commande publique est structurante, qu’elle organise le territoire. Mais il faut donner du sens à tout ça, car malgré des sommes considérables investies dans les marchés publics, nous avons toujours du mal à résoudre le problème de l’emploi à La Réunion… » .A cette occasion, un représentant de l’association SBA Breizh a spécialement fait le déplacement. Xavier Boisvert, directeur de l’association, a présenté à l’assemblée l’expérience bretonne. « On a des outils qui sont similaires aux vôtres. Je suis ravi qu’on puisse conventionner sur ce concept de la stratégie du bon achat ».L’association SBA Réunion a en effet signé une convention de partenariat avec le Breizh SBA.