Vien kozé au Kabar Laparol

Un Kabar Laparol, organisé à l’espace culturel Sudel-Fuma, se tient ce samedi 19 octobre 2019 de 9 à 12 heures.Il s’agit d’un atelier gratuit d’expression orale et corporelle lié à la prise de parole publique. L’artiste Kristof Langromme animera cette initiative originale sur le thème du Marronnage. Il échangera ainsi avec les participants présents.Le public pourra entendre des lectures diverses, des extraits de romans, de poèmes, des contes, des kozman kabaré, kozman in soz et kozman fonnkézé. Toute le monde peut venir. Il faut être âgé de 7 ans minimum. Plus d’informations 02 62 46 76 41.D’autres Kabar Laparol se dérouleront les samedis 19 novembre et 14 décembre. Toujours à Sudel-Fuma, de 9 à 12 heures.