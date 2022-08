Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu “Vien à Zot” montre l’exemple L’association “Vien à Zot” montre l’exemple avec la réhabilitation du Case de Piton Saint-Leu et distingue ses bénévoles émérites de la médaille du Mérite bénévole.

Ce mercredi 10 août 2022, Marie Claude Anamalé, Adjointe au Maire déléguée à la vie associative ainsi que les conseillères municipales Marie Alexandre, Armande Permalnaick et Brigitte Dompy ont participé à l'inauguration du case de Piton Saint-Leu remis à neuf par les jeunes membres de l'association Vien à Zot. Séréna et cinq autres jeunes du quartier ont ainsi pendant plusieurs mois effectué des travaux de peinture, de carrelage et de réhabilitation en tous genres pour permettre la création d'un véritable espace de vie sociale pour les habitants du quartier. Ce chantier de quartier exemplaire démontre « la dynamique associative du quartier mais aussi témoigne que la relève est belle et bien assurée » explique Marie Claude Anamalé. Les locaux flambants neufs accueilleront de nombreux Saint-Leusiens de tous âges à la recherche de soutien. L'association Vien à Zot est une structure incontournable acteur majeur du contrat de ville de Saint-Leu qui s'illustre régulièrement et depuis de longue date. Cinq de ses membres actives ont justement été récompensées de la médaille du mérite bénévole Covid -19 « pour leur engagement au service des autres pendant la période de confinement et après. Elles ont fait des masques, livré des paniers fraîcheurs ou encore réaliser les démarches administratives et scolaires en imprimant et livrant les cours des enfants dans les boîtes aux lettres des familles du quartier Elles donnent de leur temps sans compter. Elles sont toutes méritantes. » a expliqué Georges Henri Indiana, le Vice-président de l'association Vien à Zot qui par ailleurs remis le titre professionnel de conseiller numérique France Service à Samuel Bataille qui œuvre pour les administrés au case de Piton. Les récipiendaires du mérite bénévole sont : Marie Sylvette Icaze, Parméla Tiandié, Isabelle Bordier, Marie Claire Savignan et Marie-Alice Gara. Les élues Saint-Leusiennes ont salué leur dévouement. La solidarité est chez elles une valeur et une seconde nature.





