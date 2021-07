A la Une . Vieilles Charrues : Maya Kamaty fait l'ouverture et enchante son public

Crise sanitaire, pluie diluvienne, autorisation de dernière minute, le festival de musique breton "Les Vieilles Charrues" a débuté ce jeudi, malgré tout, avec la Réunionnaise Maya Kamaty, en tournée dans l'Hexagone et en Espagne jusqu'à fin juillet. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 9 Juillet 2021 à 11:28

In extrémis, la préfecture du Finistère donnait aux Vieilles Charrues l'autorisation d'organiser le festival mi-juin dernier. En très peu de temps, les organisateurs ont réinventé une formule compatible avec les restrictions sanitaires en vigueur.



Dix soirées ont été proposées au public entre le 8 et le 18 juillet. C'est Maya Kamaty qui a ouvert le bal ce jeudi dans le cadre de sa tournée, "Pandyétour".



Depuis le 27 juin, la Réunionnaise a pris la route pour une dizaine de concerts dans l'Hexagone. Dimanche, Maya Kamaty se produira à St-Nazaire, puis en Savoie et dans la Drôme avant de terminer cette tournée d'été en Espagne.



Ce jeudi, 5000 personnes - contre 70 000 habituellement - se sont retrouvées à Carhaix-Plouguer (Finistère) pour l'ouverture des Vieilles Charrues, considéré comme un des premiers festivals de musique français. Et ce après être passé à un cheveu de l'annulation complète puisqu'au début de cette semaine, des tornades ont endommagé la scène alors que de fortes pluies diluviennes rendaient le site et ses alentours impraticables.



"Elle a réchauffé le public", "C'est une boule d'énergie", "Admirablement servie par des musiciens", "Une jolie escapade ensoleillée sur les terres ancestrales du maloya", les éloges ne manquent pas ce vendredi dans la presse hexagonale.