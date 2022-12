Vie éducative : “Offrir aux élèves les mêmes chances de réussite”

Salim NANA IBRAHIM, adjoint délégué au PEG (Plan Educatif Global) présente les ambitions de la Ville pour les marmailles saint-paulois. L’objectif : offrir ce qu’il y a de meilleur pour permettre la réussite éducative des élèves. Les dispositifs tels que Savoir Nager, Savoir Rouler, Plan lecture, prévention au harcèlement scolaire… seront reconduits et renforcés. En 2023, d’autres animations seront proposées pour une ville plus accueillante, plus inclusive et plus innovante. Précisions dans cette vidéo.