Vie chère : le préfet lance le baromètre du suivi des prix

La désorganisation du fret maritime et la reprise économique mondiale ont fait craindre une augmentation des prix des produits de grande consommation à La Réunion.



Pour répondre aux inquiétudes des consommateurs, Jacques Billant, préfet de La Réunion, a présenté devant les membres et les citoyens de l’Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus (OPMR) un plan d’action contre la vie chère le 1er septembre 2021.



Parmi les mesures annoncées dans ce plan d’action, figure la mise en place d’un baromètre du suivi des prix d’une soixantaine de produits de grande consommation par un organisme indépendant reconnu pour son expertise dans l’analyse statistique et le secteur de la grande distribution.



Le baromètre des prix : un suivi de l’évolution des prix de 60 produits tous les 15 jours jusqu’à fin 2021



Actuellement, l’indice mensuel des prix à la consommation de l’Insee permet d’assurer un suivi exhaustif des prix dans tous les secteurs (énergie, transports, alimentation, etc.) et de mesurer le niveau de l’inflation.



La mise en place de ce baromètre des prix vient en complément du dispositif de l’INSEE pour effectuer tous les 15 jours jusqu’à la fin de l’année 2021 un zoom sur une soixantaine de produits de grande consommation. Ces derniers ont été sélectionnés en concertation étroite avec les professionnels de la grande distribution et les membres et citoyens de l’OPMR. Ils correspondent à des produits de première nécessité ou sont emblématiques de la consommation locale.



Cette liste comprend une cinquantaine de produits de grande consommation vendus dans les grandes surfaces de l’île (fruits & légumes, produits frais, épicerie, hygiène) complétée par une dizaine de produits vendus en magasins spécialisés : pharmacie, boulangerie, magasins de bricolage et de pièces automobiles.



Des prix stables pour la majorité des produits au vu des 1ers résultats de cette étude



Les principaux enseignements de la première livraison effectuée par le bureau d’études SAGIS de ce baromètre des prix du 29 octobre 2021 sont les suivants :



Dans le secteur de la grande distribution, sur 49 produits suivis entre le 13 octobre et le 31 octobre 2021, le prix est stable pour plus de la moitié d’entre eux (26 produits), en hausse pour 12 d’entre eux et en baisse pour 11 d’entre eux.



Quatre produits subissent une hausse de plus de 1% : les petites tomates sous serre, les pommes de terre, les carottes et le poulet (mais il s’agit pour ces 3 derniers produits d’un phénomène limité à une seule ou à deux enseignes au maximum, sur les sept suivies).



A l’inverse, trois produits baissent de plus de 1% : l’ananas local, les mandarines import et le beurre doux.



Dans les magasins spécialisés, des hausses ont pu être constatées, qui ne sont toutefois pas liées à un mouvement global de hausse, mais à des comportements d’opérateurs isolés.



Sur 12 produits suivis, les prix collectés sont stables pour 7 d’entre eux et en hausse pour les 5 autres. Parmi ces derniers, 4 produits subissent une hausse de plus de 1 % : pneus, plaquette de freins, bois (pin) et tube galva. Mais à chaque fois, cette hausse intervient chez un seul opérateur.