Vie chère en Outre-mer : La commission d’enquête lancée, Philippe Naillet vice-président

Le 9 février dernier, à l'initiative des députés socialistes et apparentés, l'Assemblée nationale votait en faveur de la création d'une Commission d’enquête parlementaire sur la Vie chère en Outre-mer.



Après cette première étape a été désigné le 9 mars 2023, le bureau de la dite Commission sur la vie chère en Outre-mer :



Président : Guillaume Vuilletet

Rapporteur : Johnny Hajjar

Vice-présidents : Maud Petit, Estelle Youssouffa, Nicolas Metzdorf et Philippe Naillet

Secrétaires : Jean-Hugues Ratenon, Claire Pitollat, Sabrina Sebaihi et Frantz Gumbs.



Il faut rappeler que la commission d’enquête a des pouvoirs importants, elle a les moyens d’auditionner sous serment et d’obliger à la transparence. Place maintenant au travail afin de déterminer la vérité sur les prix et les causes réelles de la vie chère en Outre-mer dans l’intérêt de nos populations et de préconiser des solutions pour remédier à cette injustice.



La vie chère n’est pas une fatalité; cela fait trop longtemps que les familles réunionnaises subissent des prix largement supérieurs à ceux de l’Hexagone avec des niveaux de vie inférieurs.



Philippe NAILLET, Député de la 1ère circonscription de La Réunion