Vie chère : Philippe Naillet invite les autres groupes à se mobiliser pour la création d'une commission d'enquête

Le communiqué du député :



Le coût de la vie en Outre-mer reste une préoccupation majeure pour les populations de nos territoires. L’inflation estimée à 3,9% en 2022 s’ajoute à une cherté de la vie structurelle et historique.



Face à ce contexte difficile, nous restons mobilisés pour faire la transparence sur les facteurs de la vie chère en Outre-mer. Ainsi, la proposition de résolution des députés socialistes pour la création d’une commission d’enquête sur la vie chère dans les Outre-Mer a été adoptée à l’unanimité par la Commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale. Cette proposition que j’ai cosignée vise à créer une commission d’enquête afin d’étudier et d’évaluer l’ensemble des mécanismes qui concourent au coût de la vie sur nos territoires ultramarins. C’est la suite du travail initié dès 2012 avec la loi de régulation économique qui avait permis de nombreuses avancées.



Je me réjouis de son adoption hier en commission, première des deux étapes avant sa mise en place. Elle sera définitivement débattue le jeudi 9 février prochain à l’occasion de l’ordre du jour réservé au groupe socialiste en séance. J’appelle les autres groupes à se mobiliser pour que cette commission d’enquête puisse se concrétiser.



Dans l’intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais en particulier, des Ultramarins en général, il est impératif que l’ensemble des éléments (notamment dûs au coût du fret, à la constitution des prix, aux marges, aux situations monopolistiques ou oligopolistiques) qui contribuent au surcoût de la vie soit enfin connu afin d’agir rapidement et fortement dans l’intérêt des familles réunionnaises et ultramarines.





Philippe NAILLET,

Député de la 1ère circonscription de La Réunion