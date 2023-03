Vie chère : "Nous avons besoin d’un meilleur contrôle étatique", clame Patrice Selly

Le communiqué :



« La vie chère à La Réunion, c’est d’abord le transport et l’alimentation. Mais pas seulement ! Face à la spirale inflationniste qui vient encore frapper le territoire réunionnais déjà confronté au maldéveloppement, ce dernier, pourrait une fois de plus se transformer en poudrière sociale ». A La Réunion, ce sont les produits de l’Europe qui constituent plus de 70 % de nos importations. Parmi ces importations, des produits de première nécessité tels que la nourriture ou l’énergie.



Globalement, tout est plus cher qu’en France métropolitaine et pour faire face à ces hausses constantes des prix : « nous avons réellement besoin à ce que des propositions et des solutions concrètes soient prises urgemment afin de maintenir le pouvoir d’achat des Réunionnais ». Durant la crise épidémique, le coût des transports et les matériaux de construction ont connu à l’époque une augmentation significative.



Dans un tel contexte, « je demande aux services de l’État de tout faire pour mieux contrôler et sanctionner des abus ou des marges déraisonnables. Une surveillance accrue auprès des entreprises faisant des marges abusives devrait également être rapidement envisagée ».



Ces différences de prix s’expliquent avant tout : « par un manque criant de concurrence. Il y a donc peu de groupes sur un marché. C’est aussi le risque de faire des ententes sur les prix et c’est illégal. La lutte contre les monopoles doit par conséquent rester une priorité absolue afin de préserver le pouvoir d’achat de nos concitoyens durement impactés ».