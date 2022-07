A la Une .. Vie chère : Nathalie Bassire demande une TVA à 0% pour La Réunion

"A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle : je propose au gouvernement d’acter sans délai une TVA à 0% (comme en Guyane et à Mayotte) pour l’ensemble des produits et services à La Réunion", indique la députée. Par N.P - Publié le Samedi 9 Juillet 2022 à 15:31

Le communiqué :



La visite ministérielle de Messieurs Darmanin et Carenco doit être l’occasion d’échanger sur la préoccupation prioritaire des Réunionnais : la vie chère structurelle sur notre territoire exacerbée par le contexte inflationniste actuel et mondial.



A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle : je propose au gouvernement d’acter sans délai une TVA à 0% (comme en Guyane et à Mayotte) pour l’ensemble des produits et services à La Réunion.



A minima, une TVA réduite pour compenser l’inflation actuelle doit être décidée pour les produits et services de première nécessité : énergie, eau, alimentation, télécommunications, …



Cela soulagerait tout le monde dans la durée, non seulement les plus modestes mais également les classes moyennes qui souffrent.



Cette solution n’impacterait pas les recettes des collectivités locales, en faisant exclusivement appel à la solidarité nationale !