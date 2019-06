Vie chère: Les grandes surfaces dominent le marché aux dépens des coopératives de petits commerçants

Les grandes surfaces de l’île réalisent 85 % du chiffre d’affaires total dans le secteur de la distribution alimentaire et pratiquent des marges commerciales comprises entre 20 et 45 %. L’Observatoire des prix, des marges et des revenus s’est penché, hier à la préfecture en présence de citoyens tirés au sort, sur les conclusions du rapport remis par le cabinet Bolonyocte Consulting.



Et malgré les 105 grandes surfaces de l'île, 7 enseignes de 5 groupes, le marché est "trop peu concurrentiel", "verrouillé" pour les regroupements de petits commerçants. Une situation qui s’explique par la présence de deux centrales d’achat seulement appartenant à Vindémia et au groupe Caillé. Les petits commerçants ne bénéficient que de peu de choix pour s’approvisionner, indique le Quotidien. Les grandes surfaces dominent donc le marché et sur les 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires total, se saisissent de 85 %.



Les conclusions du rapport mettent également en lumière "l’opacité" sur les marges arrière pratiquées par les acteurs de la grande distribution, ces rétrocommissions versées aux grands distributeurs par les fournisseurs. Au total, la marge commerciale de la grande distribution atteint 25 à 40 %, précise la presse écrite. Quant aux promotions, elles ne concernent finalement que 20 à 25 % du caddie des consommateurs. Ce rapport a été jugé à charge par la Fédération du commerce et de la distribution.



Pour permettre aux petits commerçants de trouver leur place, le cabinet Bolonyocte Consulting propose notamment le développement de coopératives, de circuits courts et un moratoire sur les nouveaux projets d’ouvertures de grandes surfaces supérieures à 2 000m2.