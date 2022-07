Vie chère : "Des membres de la grande distribution s'engagent à bloquer les prix"

Vie chère



​"Il y a la bonne volonté de la grande distribution d'appliquer la Loi Lurel sans le contexte législatif", explique un membre de l'OPMR, avant d'ajouter : "Des gens de la grande distribution se sont engagés avec une concertation à bloquer les prix".



Il évoque la nécessité de passer à une autre économie : "On aurait pu parler de la périquation sur les colis, des problèmes structurels."



Carburant



La question du carburant n'a pas été évoquée. Le membre de l'OPMR déclare : "Il y a beaucoup de mesures à mettre en place. Il y avait un tanker de carburant qui avait défiscalisé pour faire baisser le prix du carburant à La Réunion, on en entend plus parler aujourd'hui !"



Il revient aussi sur la taxe régionale (TSC) sur le carburant : "Elle finance la route, le tout-routier ! On finance notre dépendance au tout automobile !"



Le représentant de l'OPMR conclut : "On produit de la canne à sucre massivement et on n'a pas Ethanol. C'est l'un des carburants qui fait baisser drastiquement la facture ! Total disait qu'il faudrait installer un boîtier d'une centaine d'euros. On paie les voitures des milliers d'euros plus cher. On pourrait pas installer un boîtier d'Ethanol à 100 euros ?"