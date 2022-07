A la Une . Vie chère : Des accords avec les grandes entreprises prévus dans deux mois pour faire baisser les prix

Gérald Darmanin annonce que Jean-François Carenco va réunir toutes les grandes entreprises qui ont un impact sur l'économie des Outre-Mer durant deux mois pour signer des accords afin de faire baisser les prix. Par NP - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 12:07

"L'Outre-Mer se trouve au coeur de la République", assure Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-Mer. "La vie est un combat et on va le mener avec tout le monde", assure-t-il.



Gérald Darmanin a annoncé que Jean-François Carenco recevrait durant les prochains mois les acteurs économiques des économies ultra-marines. Des accords devraient en découler d'ici deux mois pour permettre de faire baisser les prix.







"Jean-François Carenco m'a proposé de lancer une grande séance de travail avec l'ensemble des entreprises qui interviennent dans les Outre-Mer. Les transporteurs, les distributeurs, les producteurs. Il les réunira à Oudinot, au ministère des Outre-Mer et d'ici deux mois, il aura trouvé les accords pour diminuer très fortement la vie chère à La Réunion et dans tout les Outre-Mer", détaille le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.