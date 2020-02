[Vidéos] St-Louis : Deux voitures de militants de Claude Hoarau incendiées

Le meeting que Claude Hoarau tenait ce soir dans "le fond de Ruisseau", pas loin de "La Ouette" à la Rivière, non loin du Lycée Jean Joly, tirait à sa fin quand vers 21h45, l'affolement a gagné l'assistance en constatant que deux voitures appartenant à des militants, une Peugeot 3008 et une fourgonnette, étaient en train de prendre feu.



Malgré l'intervention des pompiers, les deux véhicules ont été détruits par les flammes.



La tension est brusquement montée d'un cran dans cette campagne qui était déjà très tendue. Vivement que les élections arrivent. Plus que trois semaines à tenir...