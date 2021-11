A la Une . Vidéos - Saint-Paul : Ils sauvent des chiots jetés dans un sac

Ce mardi, un couple est tombé sur trois chiots qui ont été enfermés dans un sac avant d’être jetés dans la nature. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 15:40

"Regarde lo band chien en train de crever. Zot la point la honte ?", ne décolère pas Natacha. Alors qu’elle roulait avec Allan, son compagnon, à proximité du moulin du Tour des Roches (Saint-Paul) ce mercredi, un bruit a attiré l’attention du couple.



Ils ont alors découvert l’horreur : trois chiots enfermés dans un sac plastique. Les animaux semblaient mal au point et totalement déshydratés. Ils se sont dépêchés de leur donner à boire, non sans décolérer.



"Pauvres chiens. Si on ne passait pas par là, ils auraient crevé", lâche Natacha dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. La jeune femme rappelle alors que le TCO prend en charge gratuitement la stérilisation des animaux (pour les foyers non-imposables et les associations, ndlr). "Lo moun lé sauvage mem", répète-t-elle ensuite pour évacuer sa rage. Natacha termine sa vidéo sur le panneau "dépôts de déchets interdits". "Il faut mettre dépôts de chiens interdits", conclut-elle.



Après avoir récupéré les chiots, Natacha et Allan ont pris la direction du vétérinaire, lequel a pu confirmer que tous les chiots étaient en bonne santé. Cerise sur le gâteau, un ami du couple a décidé de garder les trois chiots. Un happy end qui fait chaud au coeur.





