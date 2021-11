A la Une . Vidéos - Ouverture du premier centre LGBTQIA+ de l'île à St-Denis

C'est une grande première dans l'île voire même dans l'océan Indien. La ville de Saint-Denis a inauguré ce samedi le premier centre de ressources et d'accompagnement LGBTQIA+ (pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles) de La Réunion, en présence de la maire Ericka Bareigts, de Xylric Lépinay, président de l'association OriZon, Camille Dagorne, sous-préfète chargée de mission à la cohésion sociale et à la jeunesse en de Louïz, récemment titrée Miss Trans France 2021 le mois dernier. À l'occasion de cette inauguration, le centre tiendra son premier salon du livre LGBTQIA+ afin de permettre au public de découvrir des ouvrages consacrés à cette thématique. Par SI - Publié le Samedi 27 Novembre 2021 à 13:29





"C'est l'aboutissement de 6 ans de travail (...) On sent vraiment que les lignes bougent et le simple fait d'être dans un quartier historique de la ville avec cette cause là, je pense que cela va aider à faire changer les choses", explique Xyldric Lépinay, pour qui l'année 2021 "est à marquer d'une pierre blanche" pour la communauté LGBTQIA+ de l'île après la première marche des visibilités organisée en mai dernier ( "Marche des visibilités LGBTQIA+ : Soleil et arc-en-ciel à Saint-Denis" ) et l'ouverture ce centre. Ce centre de ressources et d'accompagnement, basé dans le quartier de la Source, à Saint-Denis, est destiné avant tout aux personnes LGBTQIA+, encore malheureusement et bien souvent rejetées ou malmenées par leurs familles ou leurs proches, mais aussi à leur entourage et au grand public. En plus d'une bibliothèque, il accueillera par ailleurs plusieurs associations telles que Re-Queer, Re-Born ou encore SOS Homophobie.



Particulièrement "fière" de l'ouverture de ce centre sur sa commune, la maire du chef-lieu Ericka Bareigts, qui avait organisé la première rencontre LBGTQIA+ des Outre-Mer du temps où elle siégeait rue Oudinot, rappelle que ce centre est ouvert à toutes et à tous "en plus d'être un refuge pour tous les jeunes et les moins jeunes qui sont dans une situation où ils sont rejetés par leur famille et leur premier environnement". "Ici ils vont retrouver un accompagnement spécialisé parce qu'il y a des éducateurs et des vrais professionnels pour l'écoute".