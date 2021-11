A la Une . Vidéos - Le Plan de mandature du Département voté à l'unanimité

A l'occasion des débats autour des orientations budgétaires qui se sont déroulés dans l'hémicycle du Département, le président Cyrille Melchior a dévoilé le Plan de mandature de la collectivité sur la période 2021-2028, voté à l'unanimité par les conseillers départementaux. Par SI - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 09:09

Ce plan de mandature est articulé autour de 10 grandes ambitions : répondre à l'urgence sociale en renforçant l'accès aux droits et la prévention ; l'accompagnement des parents et la protection de l'enfant ; l'accompagnement des plus vulnérables ; favoriser la réussite des jeunes, démocratiser la culture, le sport et valoriser le patrimoine ; accompagner le territoire vers une agriculture durable en visant la souveraineté alimentaire ; faire de la ruralité un espace majeur de l'aménagement du territoire ; préserver et valoriser nos ressources ; développer la coopération régionale et enfin, simplifier les démarches administratives pour le public.



La première déclinaison de ce Plan de mandature trouve sa première déclinaison dès 2022 avec la mise en œuvre des orientations budgétaires de la collectivité. Cela passera par la mise en place d'actions de lutte contre la pauvreté et d'inclusion sociale via un accompagnement renforcé des personnes en situation d'exclusion. Plus de détails avec le président du Département, Cyrille Melchior :



La collectivité départementale va également investir dès 2022 très largement dans le domaine de l'éducation populaire avec la pérennisation du dispositif R+ tout en renforçant son soutien dans le domaine de l'accompagnement des plus précaires et à la parentalité, à travers les Maisons d'accueillantes maternelles (MAF) ou la mise en place d'une "Académie des Dalons", comme précisé par Jean-Marie Virapoullé, 3e vice-président en charge des affaires sociales :



Saluant la mise en place de ce Plan de mandature, et le fait que la majorité ait repris "un certain nombre de nos propositions comme la Maison de la parentalité par canton", la conseillère départementale dionysienne, Monique Orphé, se demande maintenant comment ce Plan va se traduire "dans le budget final":