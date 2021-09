A la Une . Vidéos - La vanille de La Réunion devient le 1er produit du terroir labellisé IGP

Fini les fraudes ou incompréhensions autour de la "vanille Bourbon" ou "vanille Bourbon de Madagascar", place désormais au label "Vanille de l'île de La Réunion". "C'est un moment historique et de fierté pour La Réunion et son monde agricole", clame Serge Hoareau, le vice-président du Département en charge des affaires agricoles, qui ne cache pas son enthousiasme après l'obtention du label IGP (indication géographique protégée) pour la vanille de La Réunion. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 1 Septembre 2021 à 14:48

"Il y a eu plusieurs grandes dates dans l'histoire de la vanille entre son introduction dans l'île au début des années 1800 et sa première fécondation avec Edmond Albius. Puis ce moment, vendredi dernier, où l'Europe a validé notre IGP. J'ai une pensée particulière pour les agriculteurs qui ont cru en cette démarche, qui ont consacré leur vie à cette passion mais aussi à la transmission de cette culture", rappelle Serge Hoareau.



Cette appellation IGP est la première obtenue par un produit du terroir réunionnais. Elle est le fruit de plus de 10 ans de travail entre les différents acteurs de la filière, qu'ils soient producteurs ou transformateurs. En effet, les membres actuels de l'Association pour la valorisation de la Vanille de La Réunion (A2VR), 75 acteurs de la filière, les indépendants de La Kaban'a Vanille et Ti planterre ou encore les membres de la coopérative Provanille se sont réunis afin de valoriser le savoir-faire et la tradition réunionnaise sur la culture et la préparation de la vanille.



La mise en place de cette IGP a été décidée afin de protéger la vanille produite dans l'île, dans une région comprise entre Sainte-Suzanne et Saint-Joseph, et ainsi permettre aux agriculteurs qui en vivent de continuer à la commercialiser avec plus de garanties sur les différents marchés.



Les consommateurs, locaux ou touristes extérieurs, se retrouveront également dans cette IGP puisqu'elle permet de lutter contre les phénomènes de contrefaçons ou de revente de vanille importée revendue parfois comme étant produite localement - au grand désarroi des producteurs de l'île, qui produisent 4,5 tonnes de vanille préparée par an et qui luttent déjà difficilement avec des pays de la zone comme Madagascar (entre 600 et 800 tonnes par an), l'Inde (50/60 tonnes) ou encore les Comores (20/22 tonnes).



"Depuis pas mal d'années, l'utilisation 'vanille de La Réunion' s'est perdue dans la production mondiale. On n'arrivait pas à faire la différence entre la vanille Réunion et la vanille de Bourbon. Cette reconnaissance va permettre à la production locale de percer sur les marchés demandeurs, notamment en Aise ou au Moyen-Orient, où il sera plus aisé de faire la promotion de notre production", explique Serge Hoareau. Le Monsieur Agriculture du Département voit également avec la mise en place de cette IGP un moyen d'encourager les autres producteurs à rejoindre l'A2VR afin, dit-il, de "professionnaliser entièrement la filière".



Un avis partagé par le président de l'A2VR, Willy Boyer, pour qui "le plus dur a été fait", même s'il reste encore "beaucoup d'étages à monter". "La Réunion dispose enfin du premier label de qualité pour un de ses produits emblématiques, qui plus est pour un produit agricole. Cette IGP regroupera trois types de vanille qui seront toujours conditionnés et jamais vendus en vrac : la vanille sèche (traditionnelle), vanille fraîche (plutôt fabriquée par la coopérative ProVanille) et la vanille givrée (produite plutôt par la famille Leichnig)".





Si l'ensemble des acteurs reconnaissent vouloir faire de cette "Vanille de l'île de La Réunion" un produit luxueux à l'image du café Bourbon Pointu dont le kilo atteint des records au Japon, ils assurent qu'il y aura toujours une vanille réunionnaise qui ne possèdera pas d'IGP, et dont le prix restera contenu. Pour Louis Leichnig, connu pour sa vanille givrée à Saint-Philippe, "un agriculteur qui produit de la vanille à La Réunion, où la main-d'oeuvre est rare et chère, a besoin d'être soutenu pour que la vanille produite à La Réunion ne reste pas dans les musées mais en sorte afin que La Réunion retrouve sa place et reprenne des niches importantes en métropole".











