Vidéos - Début de la campagne de vaccination anti-Covid, à l'EHPAD de St-Joseph

Les premières vaccinations anti-Covid débutent ce vendredi à La Réunion. Pour l’occasion, la directrice de l’ARS s'est rendue au sein de l’EHPAD de Saint-Joseph, qui fut le site d'un cluster de Covid-19 l'an dernier. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 à 09:35 | Lu 434 fois





5 personnes ont été vaccinées ce jour (chaque flacon contient 5 doses), a précisé la Doctoresse Nolwenn Kervalla, gériatre à l'unité mobile du CHU. "Nous avons été l’un des clusters et nous avons réussi à maitriser la situation. Mais ce vaccin qui arrive est pour moi la meilleure solution que nous puissions proposer à nos résidents pour éviter des formes graves", a-t-elle rassuré. L’optimisme de la gériatre n’a pas pour autant convaincu les familles et les résidents les "plus attentistes". Dans l'EHPAD de Saint-Joseph, qui accueille 71 résidents, 40 ont donné leur accord à la vaccination (soit en personne, soit par le biais de leur famille), et 19 ont infligé un refus catégorique. "Elles ont peut-être aussi besoin de voir que les premières vaccinations se passent bien".



Après donc un démarrage timide dans l’Hexagone le 27 décembre dernier, la campagne de vaccination semble suivre le même rythme à La Réunion. Martine Ladoucette, directrice de l’ARS OI a reconnu "des personnels volontaires encore peu nombreux semble-t-il" et a remercié ceux ainsi "qui acceptent de délivrer un message positif à la population en général et de leurs collègues en particulier".



Les 4700 doses de vaccin anti-Covid arrivées mercredi serviront dans un premier temps aux personnes âgées résidant dans les 25 EHPAD et unités de soins de longue durée (USLD), aux professionnels exerçant dans ces établissements et aux professionnels de santé de plus de 50 ans et ceux présentant un risque accru de forme grave ou de co-morbidité.



Une vaccination en deux injections pour le Pfizer/BioNTech dans un délai de trois semaines, a préconisé au national l’Académie de médecine, mais pouvant être différé jusqu’à six semaines a décidé le gouvernement en début de semaine.



Cette campagne de vaccination, considérée comme un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 par le gouvernement, est gratuite et non obligatoire. Elle se déroule en plusieurs étapes recommandées par la Haute Autorité de santé (HAS).



