Vidéos - Dans le Sud, toutes les rivières débordent

Dans le Sud, toutes les rivières débordent

Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 13:14

Les fortes pluies qui s'abattent actuellement sur le Sud de l'ile ont en de nombreux endroits transformé les routes en véritables rivières. Mieux vaut avoir un 4x4 pour circuler.



On nous signale par exemple que la route de Basse Vallée est coupée et que la rivière du Baril passe par dessus le pont.



Prudence donc sur les routes si vous vous trouvez actuellement dans cette région.



Ici, des inondations au Tremblet, devant la maison de Joseph Salvan





