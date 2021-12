A la Une .. Vidéos - Congrès LR : Eric Ciotti et Valérie Pécresse qualifiés pour le second tour

Les adhérents LR ont fait leur choix. A l'issue du premier tour du congrès LR, ce sont Eric Ciotti et Valérie Pécresse qui ont raflé la majorité des suffrages. Le nom du ou de la candidat(e) de la droite sera connu samedi en fin de journée, avec une légère avance pour Valérie Pécresse, qui bénéficie du soutien des trois autres candidats recalés. Par NP - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 07:50

Le député des Alpes-Maritimes, loin d'être favori parmi tous les candidats et assumant un positionnement très ancré à droite, a pourtant créé la sensation de ce congrès en arrivant en tête avec 25,6% des voix, devant la présidente de la région Île-de-France (25%).















Éric Ciotti (@ECiotti): "Je pense que ma ligne correspond beaucoup mieux à ce qu'attendent les électeurs de droite" pic.twitter.com/G3Jnbk3aje

— BFMTV (@BFMTV) December 2, 2021

Je remercie Michel, Xavier et Philippe de leur soutien. Avec eux, leurs équipes et tous les élus, je rassemblerai notre famille politique.



Nous avons une formidable équipe de France. Nous gagnerons unis, nous gouvernerons unis. #CongresLR pic.twitter.com/SZniA7uZ6q

— Valérie Pécresse (@vpecresse) December 2, 2021

Valérie Pécresse pourra néanmoins aborder le second tour avec un plus de sérénité. En effet, Xavier Bertrand (22,36%), Philippe Juvin (3,13%) et Michel Barnier (23,93%) ont annoncé dans la foulée de leur élimination qu'ils apporteraient leur soutien à Valérie Pécresse.









Merci aux adhérents républicains qui m'ont fait confiance et à mes 300 parrains.



Au second tour, j'appelle à voter @vpecresse



Bravo à tous les candidats, restons rassemblés et unis. La Droite est de retour #CongresLR

— 🇫🇷 🇪🇺 Pr Philippe Juvin, MD PhD (@philippejuvin) December 2, 2021

Merci de tout cœur aux militants qui m’ont fait confiance.



Je suis fier d’avoir mené une campagne digne et respectueuse.



Je félicite @ECiotti & @vpecresse.



Je pense que @vpecresse est la mieux préparée pour gagner l’élection présidentielle.



Je lui apporte mon soutien.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) December 2, 2021

Je remercie les adhérents @lesRepublicains qui m’ont fait confiance.



Pour le second tour je voterai @vpecresse et j’appelle au rassemblement derrière elle. #CongrèsLR

— Xavier Bertrand (@xavierbertrand) December 2, 2021

Les résultats de ce second tour seront dévoilés ce samedi.