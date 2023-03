La grande Une

Vidéos - Colis et taxes : Mode d'emploi

La Direction générale des Douanes et Droits indirects a mis en ligne des modes d'emploi pour expliquer les règles et taxations pour l'envoie et la réception des colis vers ou au départ de La Réunion.

Par La rédaction - Publié le Vendredi 24 Mars 2023 à 13:18