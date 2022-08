A la Une . Vidéos - ​Les handicapés moteurs sensibilisés aux dangers domestiques

Ce jeudi 11 août à la Maison d'accueil spécialisée (MAS) s’est tenue une opération de sensibilisation aux dangers domestiques par un groupe de pompiers à l’intention des résidents en situation de handicap. Par Nelça Koé - Publié le Jeudi 11 Août 2022 à 16:06

C’est en voulant favoriser l’autonomie des personnes en situation de handicap qu’est venue aux sapeurs-pompiers la bienveillante idée d'organiser une matinée de sensibilisation dans cet établissement d'hébergement et d’accueil. Durant cette matinée, les résidents ont appris les gestes de premiers secours ainsi que les gestes à adopter pour prévenir les dangers domestiques , tels que les risques d’incendie et d’accident.



Ce type d’action offre une nouvelle perspective du handicap. “À la MAS nous avons aussi pour mission de contribuer à transformer les regards sur le handicap”, souligne Monique Maillot, aide médico-psychologique à la MAS. Cela permet aussi de rappeler au grand public et aux personnes en situation de handicap elles-mêmes qu’elles sont tout à fait capables de venir en aide et d’alerter du danger et cela malgré leur handicap. “Lé pas parce que lé en fauteuil que y gagne pas!” rappelle Kenny, résident à la MAS de Franche-Terre.



Grâce à des actions comme celle-ci, ces résidents de la MAS développeront de nouvelles compétences qui leur serviront partout où ils iront.



“L’objectif est l’inclusion, faire en sorte que l'handicapé ait sa place au sein de la société”, explique Maximin Assoune, président de l’ASFA.