A la Une . Vidéo et présence de policiers municipaux amènent à des interpellations près des boîtes de nuit de l'ouest

Grâce à de la vidéosurveillance et la présence d'équipages de nuit mis en place par la Ville de Saint-Paul, des agresseurs ont pu être interpellés vendredi soir dans le secteur des boîtes de nuit. Le communiqué de la mairie : Par Ville de Saint-Paul - Publié le Dimanche 11 Juin 2023 à 07:07

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, tient à saluer le sang-froid, l'engagement et le professionnalisme des Policiers Municipaux qui ont procédé, dans la nuit du vendredi 9 juin au samedi 10 juin, à l'interpellation d'auteurs de violences physiques dans le secteur des boîtes de nuit.



Aux alentours de 22h30, les opérateurs du Centre de Supervision Urbain de la ville ont constaté sur leurs écrans un vol perpétré avec violences en réunion sur personne vulnérable.



Immédiatement alertés et guidés en temps réel par les opérateurs, deux équipages de la Brigade de Nuit ont procédé en quelques minutes à l'interpellation des agresseurs qui ont été ensuite remis à la Gendarmerie. Dans le même temps, le SDIS a été informé afin de prendre en charge la victime.



L'efficacité de la Police Municipale est le fruit concret des choix politiques forts et ambitieux de la mandature d'Emmanuel Séraphin. Cela se traduit par un renforcement des effectifs et une modernisation des équipements et des ressources matériels.



Le déploiement du système de videoprotection et la création de la brigade de nuit font partie des mesures innovantes mises en place récemment. La sécurité des familIes saint-pauloises est un enjeu primordial, et la ville de Saint-Paul s'engage à continuer d'agir en vue de son amélioration constante.