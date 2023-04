Vidéo d'un enseignant giflant un élève : une procédure disciplinaire lancée

Suite à la diffusion sur un site d’information en ligne d’une vidéo filmée dans une classe sur laquelle on voit un enseignant gifler un élève, le rectorat tient à apporter les précisions suivantes : cette séquence a effectivement été tournée dans un établissement scolaire, le lycée Paul Moreau, le vendredi 7 avril dernier.



Dès qu’elle en a été informée, la cheffe d’établissement a immédiatement mis en œuvre les procédures requises dans ces situations : elle a reçu dans un premier temps l’élève victime pour lui indiquer que le geste de l’enseignant était inadmissible, a reçu ses parents pour leur indiquer qu’ils pouvaient déposer plainte.



L’enseignant mis en cause a aussi été reçu pour expliquer son geste. Il a également présenté ses excuses à l’élève et à sa famille.



La rectrice de la région académique condamne très fermement cet acte isolé, qui fera l’objet d’une procédure disciplinaire.