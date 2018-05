La grande Une Vidéo choc de l'errance animale, une chienne se nourrit sur un cadavre Une chienne squelettique a été vue en train de se nourrir sur le cadavre d'un autre chien. Une scène filmée mardi près du Port Est et de sa zone industrielle.

Elle ne devait pas passer par cet itinéraire là ce mardi. Mais le hasard a bien fait les choses. Charlotte Cillon, une belle âme déjà très impliquée dans le sauvetage des chiens errants, n’a pu que s’arrêter sur cette route qui longe la clôture du Port Est.



Depuis sa voiture, elle aperçoit deux chiens. L’un sans doute percuté, est déjà mort. L’autre qui semblait à première vue figé à côté de son compagnon de misère, était finalement en train…de se nourrir sur le cadavre d’un congénère.



"Je n’ai même pas réfléchi et je me suis arrêtée tout de suite en voyant cette scène d’horreur mais ces images, son regard... je ne pourrai jamais l’oublier…", raconte Charlotte.



Dans un état de cachexie très avancée, la chienne baptisée Mia par Charlotte, a subi un examen vétérinaire qui s’est révélé plutôt rassurant, malgré cette extrême maigreur. Elle n’a pas de maladie tropicale. "Elle a beaucoup repris en vitalité en deux jours. Son coeur va bien, il n’y a pas de souci particulier", ont commenté les vétérinaires qui l’ont examinée.



Actuellement dans une famille d’accueil à Saint-Leu, la chienne devrait être dirigée fin mai ou début juin dans une famille qui s’est déjà manifestée en métropole, par le biais de la coopération d’Alice Girodon, présidente de l’association SOS Chien France. Un sauvetage qui n’aurait pas pu être total sans la contribution de nombreux internautes qui ont participé à une cagnotte couvrant les frais vétérinaires.









