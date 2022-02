A la Une . Vidéo choc - Un mauricien et sa famille, piégés par les bombardements russes, lancent un appel de détresse

Alors qu'il donnait des nouvelles à ses proches en se filmant à l'extérieur de son habitation, un Mauricien vivant en Ukraine a été brutalement interrompu par le bruit des explosions. Les chars russes continuent de progresser vers les principales villes ukrainiennes. Par E.Moris - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 15:37





La vidéo fait le tour des réseaux sociaux et donne une idée de l'enfer que vit en ce moment l'Ukraine sous les bombardements et les attaques russes. Alors que le Dr Chandan Jankee, ambassadeur de Maurice en Russie, avait assuré être en contact avec Kevin Allagapen et que ce dernier, sa femme et son enfant sont logés dans un hôtel, il n'en est rien.



C'est avec un cri du coeur que Kevin Allagapen lance un appel aux autorités mauriciennes pour rapatrier sa famille : "pran mo madame, mo zenfan, retourne li maurice, mem si moi mo pa retourner pas kas tete", lance-il.



Avec une température de -3 degrés et un enfant de deux ans dans ses bras, Kevin Allagapen a dû se résoudre à se rendre de nouveau dans l'abri souterrain où il se trouvait mais qui risque de s'écrouler à tout moment, selon lui. Il est à la recherche d’un endroit en toute sécurité pour lui et sa famille.



