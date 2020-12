A la Une . Vidéo à caractère sexuel: L'élu de Saint-Paul mis en cause a démissionné

L'affaire avait fait grand bruit la semaine dernière. Les images d'un membre du conseil municipal de Saint-Paul nu avaient fait surface sur les réseaux sociaux. Suite à ce scandale, l'homme politique a déposé sa démission. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 15 Décembre 2020 à 18:53 | Lu 6285 fois

Une vidéo compromettante a été diffusée sur Internet où l'on voit un élu de Saint-Paul dans une situation embarrassante.



Les images à caractère sexuel ont choqué et l'homme politique a dû démissionner du conseil municipal.



Il a remis sa démission samedi dernier et la maire Huguette Bello l'a acceptée lundi.





