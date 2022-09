A la Une . Vidéo - Zistwar La Réunion : Roland Garros, le titan

Mario Serviable, géographe spécialiste de l'Éducation populaire, nous amène aujourd’hui à la rencontre d’un personnage aux mille et une vies. Voici l’histoire de Roland Garros, grand tennisman, aviateur, marin, l’homme qui ne se refusait aucun défi . Par SF - Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 à 10:46





Avocat, son père décide de quitter l’île avec sa famille pour rejoindre la Cochinchine, dans les nouvelles colonies françaises de l’avenir. En l’absence de lycée dans le pays où il réside, Roland Garros doit se rendre à Paris pour étudier. Il prend le bateau seul pour rejoindre la capitale française où il intègre HEC. Football, rugby, boxe, Roland Garros excelle dans tous les sports qu’il exerce.







Le premier Homme à réussir une traversée aérienne entre deux continents



Au début du XXe siècle, vendeur de voitures sports sur les Champs Elysées, c’est lors d’un salon de l’aviation qui découvre, “La Demoiselle”, un appareil en kit, le début d’une nouvelle aventure pour celui qui s’apprête à entrer dans l’Histoire de l’humanité.



Le 23 septembre 1913, Roland Garros devient le premier Homme au monde à relier deux continents. En décembre 1912, il est le premier à réussir la traversée aérienne de la Méditerranée. Parti de Fréjus à 5h47 du matin, sur un Morane, il arrive à Bizerte en 7 heures et 53 minutes.



Il délivrera la dépêche suivante :

Bizerte, 23 septembre

Parti à six heures, arrivé à une heure quarante-cinq à Bizerte. Ça va plus vite que le bateau mais que le paysage est donc monotone ! Amitiés. GARROS.



Champion d’altitude, de vitesse, athlète de haut niveau, le Réunionnais enchaîne les records et les exploits, si bien qu’il est le “Champion des champions” aux yeux de la presse mondiale.

Le premier héros de l’aviation militaire



La première Guerre mondiale débute et Roland Garros s’engage comme soldat en août 1914. Trois mois plus tard, Roland Garros devient le premier spécialiste à définir dans un rapport au GQG l'avion de chasse monoplace. Il réalise le premier tir en vol et améliore le dispositif de tir à travers l'hélice de Raymond Saulnier.



Le premier aviateur civil du monde devient le premier héros de l’aviation militaire, avant de se faire emprisonner durant trois ans. À sa sortie, le géant du ciel se remet à voler. Lorsqu’en début octobre 1918, son avion ne rentre pas au Spa, personne ne s’inquiète tant l’homme semble indestructible…



À la fin de la guerre, une croix à son nom est retrouvée dans un cimetière. Elle mentionnait que le titan était tombé le 5 octobre 1918, veille de ses 30 ans.