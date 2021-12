A la Une .. Vidéo - "Zamal Paradise", le long-métrage de DKpit sort le 20 décembre

Le film en créole réunionnais entièrement écrit, réalisé et produit sur l'île sort ce 20 décembre dans les salles. Son réalisateur, Jean-Philippe Grosset alias "DKpit", est venu dans le studio de Zinfos974 pour nous en parler. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 7 Décembre 2021 à 14:53

Le long-métrage de DKpit traite de la réalité des quartiers réunionnais à travers les voix de ceux qui ont vécu dans ces cités, tout en y apportant son génie artistique.



L’enfant des Camélias prend ici une revanche sur lui-même et raconte l'histoire des tribulations d'un artiste qui a dû faire face à de nombreux obstacles.



“Les voies du seigneur sont absurdes”, c’est le slogan du film ! "Parce que rien n’est couru d’avance", explique DKpit.

Au-delà d’être une première dans le domaine, selon DKpit, aller voir le film c’est participer à un moment historique, celui de la naissance du cinéma réunionnais.



L'artiste promet au public du rire, de la liberté, du suspens, du jamais-vu : "Tout le monde en prend pour son grade ! C'est le film le plus libre écrit en Outre-mer !" D’ailleurs, le réalisateur prend les paris : "Si n'a un moun i gaign di a moin kosa i sa passé dan mon film, mi rembours' a li son ticket cinéma !"











Publicité Publicité