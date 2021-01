La grande Une Vidéo - Yves Ethève au bord des larmes: "On a gagné aujourd’hui, on va gagner devant la justice"

C'est avec des trémolos dans la voix qu'Yves Ethève accorde sa toute première réaction en tant que président conforté dans ses fonctions. L'enquête pour harcèlement envers une ancienne directrice de service des salles de cinéma Mauréfilms a atteint le chef d'entreprise. Par Samuel Irlepenne - Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 à 12:06 | Lu 1760 fois





Quelques minutes après la proclamation des résultats, qui lui offraient une très confortable avance, le président inamovible a craqué devant les caméras.



"On n'a pas le droit d’insulter et de dénigrer. Ça fait mal parce qu’on ne peut pas répondre. On fait confiance à la justice. On a gagné aujourd’hui, on va gagner devant la justice", laisse-t-il exprimer sa peine face aux accusations de harcèlement pour lesquelles il est visé dans une enquête dans le cadre de son entreprise de salles de cinéma.



Avant de se ressaisir, le président de la LRF se montre d’attaque pour "travailler dès la semaine prochaine" avec l’organisation d’un séminaire. "On sait qu’on a des lacunes. Écouter, remonter les informations", tels sont les crédos du président une nouvel fois conforté aux manettes de la Ligue réunionnaise de football.



Peu avant cette première réaction, c’est en tribune qu’il avait exprimé quelques mots face aux accusations dévoilées



"Nous on a toujours travaillé avec tout le monde. Sans vous la presse, le football réunionnais ne serait pas ce qu'il est. Sans les joueurs malgaches qui ont joué ici, on ne serait pas à ce niveau-là. Sans le dévouement de près de 2000 dirigeants bénévoles,… alors qu'un juge d'instruction a osé me demander en face, un jour, qu'il y a certains présidents, dès qu'ils touchent la subvention municipale, (ils) retirent l'argent en espèces et le donnent aux maires. C'est une insulte ! D'abord à nos hommes politiques et une insulte à nos dirigeants. Vous vous trompez ! Il faut être dans une mafia. L'île est trop petite pour cela", ajoute l'homme fort du foot péi depuis 1983.