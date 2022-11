A la Une . Vidéo - Vous pensiez la saison des baleines terminée, et bien non

Alors que l’on pensait que la saison des baleines était terminée, l’une d’entre elles a profité de la visite du secrétaire d’État chargé de la mer pour surprendre tout le monde. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 17:56

Hervé Berville ne pourra pas dire qu’on ne fait pas les choses bien à La Réunion. Alors que le secrétaire d’État chargé de la mer est en visite dans le département, une baleine à bosse est venue pour lui rendre visite bien que la saison soit terminée. Une aubaine pour Globice qui plaidait justement la cause des cétacés auprès du ministre.



Cette probable dernière visite a été partagée sur la page Facebook de l’entreprise Bato fou. Un moment toujours magique.







Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur