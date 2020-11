A la Une .

Vidéo - Voici pourquoi La Réunion n'aura pas de 2e Dash

Le Préfet a annoncé ce matin avoir demandé au ministère de l'Intérieur la venue d'un second avion bombardier d'eau pour lutter contre l'incendie au Maïdo. Mais un nouveau Dash ne viendra pas de si tôt sur l'île nous explique le représentant de l'Etat et c'est à cause de la crise Covid.